Правда ли, что полезно спать без нижнего белья
Спать без нижнего белья действительно полезно для здоровья, особенно летом. Об этом напомнил эксперт Эмма Вудроу, передает The Mirror.
Сон без нижнего белья — отличный способ дать коже возможность восстановиться после сосуществования с несколькими слоями одежды на протяжении всего дня. Освобождаясь от белья на ночь, вы снижаете риск развития инфекций и кожных раздражений и обеспечиваете себе более комфортный сон, объясняет специалист.
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"Сон в тесных, неудобных трусах может привести к множеству проблем со здоровьем, включая раздражение, натирание, инфекции (из-за накопления бактерий) и нежелательные запахи".
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