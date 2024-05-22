Два популярных средства для волос, которые опасны для здоровья

Глиттеры и лаки для волос, которыми многие из нас пользуются на постоянной основе, могут не только испортить качество локонов, но и навредить другим жизненно важным органам. Об этом предупреждает дерматолог Хамдан Абдулла Хамед, передает The Mirror.

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Большая часть декоративных блесток на самом деле сделана из токсичного пластика, объясняет специалист. Их нанесение на волосы может привести к закупорке волосяных фолликулов и в результате вызвать раздражение кожного покрова, замедлить рост здоровых волос.

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"Токсичные для организма компоненты встречаются в том числе в лаках для волос. В случае регулярного вдыхания вредных частиц увеличивается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких".

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