Два популярных средства для волос, которые опасны для здоровья

Дерматолог рассказала, какие два популярных средства для волос опасны для здоровья
Глиттеры и лаки для волос, которыми многие из нас пользуются на постоянной основе, могут не только испортить качество локонов, но и навредить другим жизненно важным органам. Об этом предупреждает дерматолог Хамдан Абдулла Хамед, передает The Mirror.
Большая часть декоративных блесток на самом деле сделана из токсичного пластика, объясняет специалист. Их нанесение на волосы может привести к закупорке волосяных фолликулов и в результате вызвать раздражение кожного покрова, замедлить рост здоровых волос.
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"Токсичные для организма компоненты встречаются в том числе в лаках для волос. В случае регулярного вдыхания вредных частиц увеличивается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких".
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