У европейцев, возвращающихся из Саудовской Аравии, диагностируют менингит

У трех британцев подтвердилось заражение менингококковой инфекцией после возвращения из Саудовской Аравии в Великобританию. Об этом сообщает The Sun.

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Менингококковые бактерии могут привести к развитию двух основных заболеваний: менингита и септицемии.

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Менингит требует срочного обращения за медицинской помощью, поскольку стремительно прогрессирует. По статистике, 10% от общего числа заболевших умирают либо становятся инвалидами. А девять из десяти детей и подростков, умирающих от недуга, "угасают" в течение 24 часов с момента заражения.

С апреля было зарегистрировано 12 случаев заражения туристов из Великобритании, Франции и США менингококковой инфекцией после поездки в ​​Мекку.

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