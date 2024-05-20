Правда ли, что из-за социальных сетей мы хуже спим

Чем больше времени человек проводит в социальных сетях, тем выше у него вероятность увидеть тревожные сны и столкнуться с бессонницей. Об этом заявила сомнолог Реза Шабаханг, передает Medical Xpress.

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Специалист изучила профильную научную литературу, рассказы пациентов и разработала Шкалу кошмаров, вызванных времяпрепровождением в социальных сетях.

В современном мире огромное количество людей имеют проблемы со сном из-за зависимости от гаджетов и СМИ.

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"Поскольку социальные сети все больше переплетаются с нашей жизнью, их влияние выходит за рамки времени бодрствования и может влиять на наши сны".

В этой связи необходимо проводить исследования в области сна, изучать факторы, которые сказываются на его качестве, и выяснять, как снизить влияние на организм наиболее негативных из них.

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