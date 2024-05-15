Заболевания сердца и сосудов ежедневно становятся причиной смерти 10 тыс. европейцев

Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 40% смертей в Европе. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Medical Xpress.

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Речь идет примерно о 10.000 смертей в день или четырех миллионах в год.

Каждый третий житель Европы в возрасте от 30 до 79 лет страдает гипертонией, причем зачастую проблемы со здоровьем развиваются из-за неконтролируемого потребления соли.

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"Реализация целенаправленной политики по сокращению потребления соли на 25% может спасти около 900 000 человек от сердечно-сосудистых заболеваний к 2030 году", — заявили в ВОЗ.

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