Лечение стволовыми клетками привело к заражению пациентов смертельными инфекциями

Три человека заразились устойчивыми к лекарствам инфекциями в процессе лечения рассеянного склероза и артрита стволовыми клетками, сообщает Live Science.

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Инфекции были вызваны попаданием в организм пациентов Mycobacterium abscessus. Бактерия обычно обитает в почве, воде и пыли и может попасть на поверхность медицинских инструментов, как отмечает издание.

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Симптомы заражения инфекцией включают в себе образование фурункулов и гнойных пузырьков, лихорадку, озноб и мышечные спазмы. Бактерия способна проникнуть и в кровоток.

Лечение предполагает удаление инфицированных тканей и выведение гноя из организма, а также длительный прием антибиотиков.

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