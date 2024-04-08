Легко перепутать с ОРВИ и аллергией: неочевидные симптомы рака носа

Рак полости носа является редким онкологическим заболеванием. Свойственные ему симптомы не особо широко и детально освещаются, но знать о них важно каждому. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали изданию The Mirror о некоторых из них.

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Наиболее распространенными признаками развития рака гайморовых пазух считаются заложенность носа, которая обычно поражает только одну его сторону. Также у пациентов с данным недугом наблюдаются носовые кровотечения, ухудшение обоняния и выделение слизи из носа.

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К симптомам поздней стадии рака носа относятся воспаление лимфоузлов в области шеи, слезливость глаз, болевые ощущения в ухе и двоение в глазах.

Многие вышеперечисленные состояния характерны для ОРВИ, синусита, аллергии и прочих болезней, с которыми мы регулярно сталкиваемся. Врачи советуют внимательно следить за своим состоянием здоровья и обращать внимание на любые перемены в самочувствии.

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