Прием ряда гормональных препаратов повышает риск развития опухоли мозга

Длительный прием отдельных препаратов с содержанием прогестагенного гормона повышает риск развития менингиомы головного мозга. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает издание Medical Xpress.

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Прогестаген широко используется при лечении таких гинекологических заболеваний, как эндометриоз и синдром поликистозных яичников. Также медицинские препараты, в состав которых он входит, выписывают при менопаузальной гормональной терапии и в качестве противозачаточных средств.

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В рамках научного эксперимента были проанализированы медицинские карты более 18000 женщин разных возрастов, перенесших операцию по удалению опухоли (преимущественно она бывает доброкачественная) в головном мозге. Их показатели здоровья сопоставили с показателями девушек, которым данное хирургическое вмешательство не проводилось.

В результате выяснилось, что риск развития менингомы выше у тех, кто в последние годы принимал препараты с номегестролом, хлормадиноном и ацетатом ципротерона. Все это компоненты высокоселективного прогестагена.

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