Влияет ли прием антипсихотиков во время беременности на развитие ребенка

Прием антипсихотических препаратов во время беременности совсем не значительно либо вовсе не повышает риск нарушений развития нервной системы у ребенка. К такому выводу пришли скандинавские ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале eClinicalMedicine.

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Ранние исследования на животных показали, что пренатальное воздействие отдельных антипсихотиков, включая галоперидол, рисперидон, кветиапин и оланзапин, может привести к нейротоксичности, а в долгосрочной перспективе – к стойким нарушениям памяти и развития. Специалисты решили выяснить, проявится ли аналогичная связь у людей.

Для этого были проанализированы данные о состоянии здоровья более 200000 детей и женщин. Последние во время беременности принимали медицинские препараты, которые врачи назначили им для лечения депрессивного, тревожного и других расстройств.

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Как удалось выяснить ученым, на детях это никак не отразилось либо отразилось, но минимально. Они не имели трудностей при освоении учебного материала либо повышенный риск развития каких-либо заболеваний нервной системы в сравнении с ровесниками, чьи матери не принимали антипсихотики.

"Наши результаты предоставляют убедительные доказательства долгосрочной безопасности антипсихотического лечения. Исследование может успокоить врачей и женщин, которые проходят курс лечения от психических заболеваний во время беременности".

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