Четыре главных фактора долгой здоровой жизни

Ресурсы человеческого организма позволяют перешагнуть отметку в сто лет. О главных секретах долгой здоровой жизни "Аргументам и Фактам" рассказал геронтолог Владимир Шабалин.

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Особое значение в данном случае имеют четыре фактора: правильное питание, качественный сон, разумная физическая активность и психоэмоциональная стабильность. По словам специалиста, важно следить не только за состоянием своего тела, но и души.

"Основой психологии должна стать мотивация на долголетие, которое есть следствие гармонии человека со своей средой существования".

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Необходимо наслаждаться жизнью, не растрачивать свои силы по пустякам и относиться философски даже к наиболее стрессовым ситуациям. Не стоит забывать и про труд: по мнению геронтолога, причиной развития большинства заболеваний является лень, поэтому важно ей не поддаваться.

"Ни один лентяй не достиг глубокой старости. Есть общебиологический закон: старение меньше всего поражает и позже всего захватывает тот орган, который много работает".

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