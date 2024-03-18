Выявлен главный фактор риска развития инсульта у россиян

Инфаркт миокарда представляет собой угрожающее жизни заболевание, возникающее в результате нарушения кровоснабжения сердечной мышцы. Какие факторы способствуют развитию недуга среди россиян в большей степени, сообщают "Известия" с ссылкой на профильное исследование.

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Каждый третий опрошенный россиянин попадает в группу риска по инсульту в связи с переработками и другими связанными с работой обстоятельствами – 64% респондентов заявили, что тратят на исполнение профессиональных обязанностей более 40 часов в неделю.

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Сказываются на функционировании сердца в том числе перекусы фастфудом, к которому зачастую прибегают россияне во время работы – происходит это в основном из-за нехватки времени на полноценный обед.

Также в списке факторов риска развития инсульта числится малоподвижный образ жизни. Лишь у 23% опрошенных работа носит активных характер, в то время как у трети он исключительно сидячий.

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