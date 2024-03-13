COVID-19 сократил продолжительность жизни на 1,6 года

Средняя продолжительность жизни людей во всем мире сократилась на 1,6 года в течение первых двух лет с начала пандемии коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet.

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За 2020 и 2021 год, как выяснили специалисты Института показателей и оценки здоровья США, продолжительность жизни уменьшилась в большинстве стран (84% от их общего числа). Так, уровень смертности среди мужчин и женщин старше 15 лет вырос на 22% и на 17% соответственно.

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Обобщив полученные статистические данные, ученые пришли к выводу, что в среднем люди стали жить на 1,6 год меньше, чем до вспышки смертельной инфекции.

Также выяснилось, что в период с начала 2020 года по конец 2021 года от коронавируса и связанных с ним осложнений во всем мире умерли 15,9 миллиона человек.

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