Ученые предложили лечить ПТСР при помощи виртуальной реальности

Сочетание воздействия виртуальной реальности на мозг с его низкой электрической стимуляцией иллюстрирует многообещающие результаты в отношении людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале JAMA Psychiatry.

© Unsplash

В научном эксперименте американских специалистов приняли участие 54 ветерана с соответствующим диагнозом. Половину из них лечили с помощью постоянной, слабой и безболезненной подачи в лобную долю мозга электрического тока и прохождения 25-минутных сеансов высокоиммерсивной сенсорной виртуальной реальности, симулирующей зону военных действий. Другим же было предписана только VR-терапия.

Кто с большей вероятностью испытает мурашки по телу от музыки

По прошествии одного месяца после завершения исследования все добровольцы сообщили о значительно меньшем проявлении симптомов ПТСР. При этом те, кто сочетали два вышеописанных метода борьбы с недугом, рассказали о более хорошем самочувствии и еще меньше жаловались на характерные для расстройства признаки, чем остальные.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как нормализовать сон.