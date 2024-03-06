С той ноги: как нормализовать сон и просыпаться в хорошем настроении

Качество и продолжительность сна напрямую влияют на самочувствие, работоспособность и внешний вид. Сомнолог Татьяна Горбат рассказала изданию Beauty Hack, как нормализовать биоритм и просыпаться по утрам в приподнятом настроении.

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Для коррекции даже разового нарушения графика требуются от семи до десяти суток, обращает внимание специалист. Поэтому, если вам предстоят выход в офис с отпуска либо больничного, то не стоит отсыпаться до трех часов дня вплоть до первого рабочего понедельника.

Для восстановления привычного режима можно в том числе лечь спать пораньше и принять препарат с содержанием мелатонина. Этот гормон вырабатывается щитовидной железой и отвечает за нормализацию циркадного ритма.

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"Препараты на основе мелатонина позволяют искусственно повысить концентрацию этого гормона в крови – человек засыпает".

Также сомнолог рекомендует обзавестись маской для сна, отказаться от использования гаджетов перед сном и следить за рационом питания. Жирная пища, например, мешает погрузиться в мир сновидений, а вишневый сок, напротив, ускоряет процесс.

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