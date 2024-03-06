От рака, артрита и гипертонии: полезные для здоровья специи

Для проявления заботы о своем здоровье можно не только вести активный образ жизни или заниматься спортом, но и следить за своим рационом питания, периодически его корректируя. Диетолог Приянка Рохатги рассказала изданию Indian Express о полезных для здоровья специях, на которые стоит обратить внимание.

Возглавляет список лучших куркума – в ее состав входит мощный антиоксидант под названием куркумин, обладающий противовоспалительным и противомикробным эффектом, в том числе противораковыми свойствами.

"Исследования показывают, что куркума может помочь в лечении артрита, заболеваний пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. А яркий желтый пигмент оказывает положительное влияние на работу мозга".

Полученное из брокколи соединение может защитить от инсульта

Черный перец, в свою очередь, также обладает антиоксидантными и антибактериальными свойствами, а еще способствует усвоению питательных веществ и активирует секреции пищеварительных ферментов.

Корица, которую можно, например, на ежедневной основе потреблять в небольшом количестве вместе с кофейными напитками, снижает риск развития риска заболеваний сердца и сосудов, нормализует уровень глюкозы и холестерина в крови.

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