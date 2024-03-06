Полученное из этого овоща соединение может защитить от инсульта

Полученное из брокколи соединение способствует лечению последствий инсульта и в том числе может использоваться как один из способов его профилактики. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы на Medical Xpress.

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После того, как у пациента случился ишемический инсульт, его лечат с помощью тканевого активатора плазминогена (tPA). Данный препарат не позволяет образовываться тромбам либо разрушает уже имеющиеся в головном мозге, за счет чего замедляется процесс повреждения главного органа центральной нервной системы.

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На этот раз исследователи из научно-исследовательского института сердца Австралии выяснили следующее: эффективность действия tPA увеличивается до 60%, если он назначается для применения вместе с полученным из брокколи соединением.

"Мы очень рады, что нам удалось выделить природное соединение, которое может обладать столь значимым эффектом. В рамках проведения наших будущих научных экспериментов мы будем продолжать изучение влияния высокоочищенных соединений из овощей на течение различных заболеваний".

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