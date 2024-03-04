Исследование: люди, испытывающие апноэ во сне, могут иметь проблемы с памятью

Апноэ, при котором во время сна останавливается дыхание на несколько секунд, достаточно распространено. Однако ученые продолжают изучать этот недуг, совершая новые открытия. Например, о взаимосвязи апноэ с нарушением когнитивных функций. Об этом сообщает Medicalexpress.

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Доктор медицинских наук Доминик Лоу изучил данные 4257 человек. Участники эксперимента делились информацией о качестве сна и своем самочувствии в целом. 1079 сообщили о симптомах апноэ во сне. 357 человек, пожаловавшиеся на апноэ, также рассказали о проблемах с памятью и мышлением. Ни того ни другого среди тех, у кого не было апноэ, не зафиксировано.

Также исследователи отметили, что люди, сообщавшие о симптомах апноэ во сне, примерно на 50% чаще жаловались на когнитивные способности.

Исследователи считают, что их работа подчеркивает важность раннего скрининга апноэ во сне. На данный момент апноэ не диагностируется, но существует лечение.

Важно отметить, что все данные о симптомах пришли от участников опроса. Медики их не осматривали.