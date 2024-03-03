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Плохой сон является причиной развития рака простаты, выяснили ученые

Мужчины, которые просыпаются по ночам, на 20% чаще подвержены раку простаты. Нарушение режима сна может быть основной причиной этого заболевания.

Плохой сон является причиной развития рака простаты, выяснили ученые
© Mir24.tv

По данным исследования, опубликованного в медицинском журнале Journal of the National Cancer Institute, основными факторами риска развития рака простаты являются старение, генетическая предрасположенность, ожирение, а также этническая принадлежность. Ученые выяснили, что у чернокожих мужчин реже развивается опухоль.

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Нарушение сна считалось одной из основных причин появления рака простаты, но большая часть исследований основывалась на том, что пациенты не могли точно вспомнить, как часто и во сколько они просыпались. Эксперты Национального института рака США в Мэриленде проанализировали данные 30 тысяч британских мужчин, принявших участие в исследовании. Все участники носили похожий на часы монитор, который измеряет движение в ночное время и показывает нарушение сна. На момент начала эксперимента все мужчины были здоровы.

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что у тех, кто по ночам бодрствовал 30 минут и более, вероятность развития рака простаты стала выше на 15-20%. Специалисты предположили, что опасность исходит от нарушения циркадного ритма.

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