Плохой сон является причиной развития рака простаты, выяснили ученые

Нарушение сна считалось одной из основных причин появления рака простаты, но большая часть исследований основывалась на том, что пациенты не могли точно вспомнить, как часто и во сколько они просыпались. Эксперты Национального института рака США в Мэриленде проанализировали данные 30 тысяч британских мужчин, принявших участие в исследовании. Все участники носили похожий на часы монитор, который измеряет движение в ночное время и показывает нарушение сна. На момент начала эксперимента все мужчины были здоровы.