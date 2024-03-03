Cомнолог объяснила неспособность проснуться с первого раза

Врач-сомнолог объяснила неспособность проснуться с первого раза
Если человек ставит несколько будильников подряд, но это не помогает в пробуждении, значит, у него сбит режим сна и бодрствования. Необходимо налаживать ритм жизни, следить за питанием и больше двигаться.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Царёва посоветовала на протяжении недели просыпаться в одно и то же время, тогда усталости не будет.
«Люди, которые ставят несколько будильников — им сложнее вставать. Поскольку время, которое до окончательного пробуждения включается в период сна — качество сна суммарно хуже. Лучше использовать один будильник, но многое зависит от того, слышим мы будильник или нет, есть ли у вас потребность переставлять его или нет. Самый частый фактор, когда возникает потребность в нескольких будильниках — отсутствие режима сна, то есть пробуждение происходит в разное время.
Если вы будете вставать в одно и то же время хотя бы неделю — этот вопрос уже уйдёт сам с собой, и вред, связанный с ним — тоже. Кроме того, влияет, сколько вы спали ночь, сколько спали накануне и спали ли вообще. Как вы спали: хорошо это было или не очень — с перерывами или нет. Что вы ели, как двигаетесь — регулярно или нерегулярно. Вред будильника — это следствие качества либо длительности сна, а не источник вреда».
Ранее невролог рассказала об антидепрессивном свойстве ходьбы и плавания. Две недели подобных занятий положительно влияют на психику. Также снижению тревоги и нормализации сна способствует медитация.