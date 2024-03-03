Cомнолог объяснила неспособность проснуться с первого раза

Если вы будете вставать в одно и то же время хотя бы неделю — этот вопрос уже уйдёт сам с собой, и вред, связанный с ним — тоже. Кроме того, влияет, сколько вы спали ночь, сколько спали накануне и спали ли вообще. Как вы спали: хорошо это было или не очень — с перерывами или нет. Что вы ели, как двигаетесь — регулярно или нерегулярно. Вред будильника — это следствие качества либо длительности сна, а не источник вреда».