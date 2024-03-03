Диетолог рассказала, как бороться со стрессовым перееданием

«Очень высокий уровень стресса. Это подкрепляет один из ведущих сейчас факторов — стрессовое переедание, так называемое с точки зрения психологии. Когда при остром или хроническом стрессе в итоге человек увлекается едой. Особенно много не просто острого стресса, а хронического. То есть нет стабильности в мире, неопределённости много. И вот это всё хроническая история. Плюс сюда добавляется не только стрессовое, но и тревожное переедание тоже с точки зрения психологии. Когда всё подкрепляется той самой доступной едой, чтобы что-то загасить.