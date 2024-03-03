Диетолог рассказала, как бороться со стрессовым перееданием
Повлиять на обстановку в мире невозможно, необходимо научиться «жить в этом» и не «заедать» тревогу, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Нурия Дианова.
«Очень высокий уровень стресса. Это подкрепляет один из ведущих сейчас факторов — стрессовое переедание, так называемое с точки зрения психологии. Когда при остром или хроническом стрессе в итоге человек увлекается едой. Особенно много не просто острого стресса, а хронического. То есть нет стабильности в мире, неопределённости много. И вот это всё хроническая история. Плюс сюда добавляется не только стрессовое, но и тревожное переедание тоже с точки зрения психологии. Когда всё подкрепляется той самой доступной едой, чтобы что-то загасить.
Стресс — надо учить людей менять отношение к этому. Мы не можем избавить планету от того, что происходит. Мы на это сильно повлиять не можем, но мы должны научиться жить в этом и не заедать стресс. Работа со стрессом, работа с тревогой — это такая штука сложная. Консультация психолога — недешёвая история»
Ранее диетолог призвала поднять цены на «некачественную» еду для борьбы с ожирением.