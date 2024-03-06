Врач рекомендовала сердечникам и диабетикам добавить в рацион один фрукт

В грейпфрутах содержится вещество под названием нарингенин, который эффективен в борьбе с сахарным диабетом и гипертонией. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

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При диабете клетки организма теряют способность воспринимать инсулин, поэтому пациентам с данным диагнозом прописывают лекарственные препараты, которые ее восстанавливают. Аналогичное воздействие на работу клеток оказывает нарингенин, объяснила специалист.

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Полезен фрукт в том числе для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, например, гипертонией. В состав грейпфрута входят способствующий нормализации давления и ритма сердца калий и антиоксиданты, которые препятствуют развитию микровоспаления в сосудах.

Уникальное вещество кроется в горьких белых перегородках грейпфрута, поэтому избавляться от них при употреблении фрукта не стоит, резюмировала врач.

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