Что будет с организмом, если не есть неделю

Во время длительных периодов голодания в организме происходят значительные изменения, при этом те из них, что потенциально влияют на состояние здоровья, проявляются только по истечении трех дней с момента последнего приема пищи. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Nature Metabolism.

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Целую неделю медики наблюдали за двенадцатью (пять женщин, семь мужчин) здоровыми участниками научного эксперимента. Как и ожидалось, организм начал постепенно "переключать" источники потребляемой энергии: в течение двух-трех дней он сжигал глюкозу, а после перешел на жир. В среднем добровольцы потеряли около 5,7 кг как жировой, так и мышечной массы.

Помимо этого, исследователи впервые наблюдали за явными изменениями уровня белка во всех основных органах двенадцати участников. А ведь именно это органическое вещество поддерживает работу нейронов в мозге, обращают внимание ученые.

При полном отказе от еды либо следовании имитирующей голодание диете мы действительно избавляемся от лишних килограммов в короткие сроки, однако, как было доказано, это происходит за счет перестройки функционирования организма на молекулярном уровне. По этой причине столь экстремальное лишение организма калорий должно происходить с учетом состояния здоровья отдельного человека и его анамнеза, резюмировали специалисты.