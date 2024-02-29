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Три напитка, которые послужат полезной альтернативой воде

Специалисты рекомендуют потреблять достаточное количество воды в день, так как она помогает организму преобразовывать пищу в энергию, усваивать питательные вещества, регулирует температуру тела и отвечает за многие другие процессы.

Три напитка, которые послужат полезной альтернативой воде
© Unsplash

Но некоторым бывает трудно одолеть оптимальную планку в 2-2,5 литра. Профессиональный спортивный диетолог Джордан Мазур рассказал Fox News, какие напитки являются полезной альтернативой воде.

Чем перекусить, чтобы взбодриться

По мнению специалиста, ее можно заменить травяными чаями без кофеина, насыщенной электролитами кокосовой водой и молоком. Последний продукт не только обеспечивает гидратацию организма, но и обогащает его кальцием.

"Если вы считаете воду безвкусным напитком, попробуйте добавить в нее кусочки фруктов, овощей или ягоды. Это поможет разнообразить вкус и добавит напитку немного витаминов".

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