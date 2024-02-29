Три напитка, которые послужат полезной альтернативой воде

Специалисты рекомендуют потреблять достаточное количество воды в день, так как она помогает организму преобразовывать пищу в энергию, усваивать питательные вещества, регулирует температуру тела и отвечает за многие другие процессы.

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Но некоторым бывает трудно одолеть оптимальную планку в 2-2,5 литра. Профессиональный спортивный диетолог Джордан Мазур рассказал Fox News, какие напитки являются полезной альтернативой воде.

По мнению специалиста, ее можно заменить травяными чаями без кофеина, насыщенной электролитами кокосовой водой и молоком. Последний продукт не только обеспечивает гидратацию организма, но и обогащает его кальцием.

"Если вы считаете воду безвкусным напитком, попробуйте добавить в нее кусочки фруктов, овощей или ягоды. Это поможет разнообразить вкус и добавит напитку немного витаминов".