Чем перекусить, чтобы взбодриться

Заряд энергии организма, к сожалению, имеет свойство заканчиваться, особенно посреди тяжелого рабочего дня. Популярный британский диетолог и телеведущий Майкл Мосли рассказал, какой перекус поможет взбодриться.

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По словам специалиста, потребление небольшого количества темного шоколада и орехов способствует улучшению кратковременной памяти и концентрации внимания, то есть может дать необходимый импульс в случае появления ощущения усталости и сонливости.

Что касается оптимальной порции перекуса, то рекомендуется съедать от 15 до 30 граммов орехов и два кусочка темного шоколада. Эти два продукта, как и кофе, богаты мощными антиоксидантами под названием полифенолы, поэтому обладают аналогичным эффектом.

Мосли посоветовал тем, кто регулярно страдает от упадка сил, завести пару полезных привычек: например, принимать холодный душ по утрам, чаще разминаться в течение рабочего дня и в целом вести более активный образ жизни.