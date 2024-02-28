Доказано, что излучаемый экранами смартфонов, планшетов и компьютеров синий свет снижает качество сна, поэтому на ночь рекомендуется убирать гаджеты подальше от кровати.

В то же время зачастую просмотр фильма действует на нас как снотворное, а некоторые люди и вовсе не могут погрузиться в мир сновидений без фоновых звуков из любимого ситкома и мелькающих изображений. Ученые объяснили, почему так происходит, сообщает издание "Новые известия".

Во-первых, все мы разные, и если кого-то звуки телевизора могут раздражать, то других нет, просто потому что последние менее чувствительны к происходящему вокруг.

Во-вторых, некоторые подсознательно используют включенный телевизор для заглушения тревожных мыслей. Например, человек ложится спать в полной тишине и темноте, но уснуть не может: он начинает думать о каких-то проблемах, работе, бытовых обязанностях – в общем, расслабиться невозможно.

Если же он включит на фоне фильм или сериал (желательно, чтобы они были не особо интересными), то его мозг отвлечется на разговоры персонажей и излучаемый экраном свет, а нескончаемый поток мыслей будет поставлен на паузу.