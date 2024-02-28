В Великобритании заявили о торможении экономики из-за психических заболеваний молодежи

Число молодых людей, заявляющих о проблемах с психическим здоровьем, стало серьезным препятствием для экономики Великобритании, пишет The Sun со ссылкой на доклад фонда The Resolution Foundation.

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Люди в возрасте от 20-25 лет чаще остаются без работы из-за плохого психического здоровья, чем те, кому за 40, говорится в докладе.

За последние десять лет в Великобритании число молодых людей, не имеющих работы из-за проблем с психическим здоровьем, увеличилось более чем в два раза — с 93 000 до 190 000.

Более трети людей в возрасте 18-24 лет отмечают у себя симптомы психических расстройств — больше, чем в любой другой возрастной группе, несмотря на то, что двадцать лет назад они были наименее подвержены этому явлению.

Согласно исследованию Resolution Foundation, эта проблема в большей степени касается малообразованных молодых людей: 79 процентов безработных имеют квалификацию не выше среднего образования.

«Рост заболеваемости психическими расстройствами среди молодежи — одна из самых серьезных проблем здравоохранения, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Он уже оказывает непосредственное влияние на здоровье и благополучие миллионов людей, а также представляет собой серьезную проблему для экономики и государственных расходов через систему социального обеспечения и нагрузку на систему здравоохранения», — отметила представитель фонда Джо Бибби.