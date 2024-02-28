Ученые выяснили, кто чаще набирает вес после свадьбы

Мужчины чаще, чем женщины, набирают вес после вступления в брак, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Economics & Human Biology.

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Исследователи из Китайской академии социальных наук проанализировали данные десяти циклов опросника здоровья и питания, проводившихся с 1989 по 2015 год.

Ученые обнаружили, что после свадьбы у мужчин вероятность появления избыточного веса увеличивается на 5,2%, а ожирения — на 2,5%.

Эксперты отметили, что скачок индекса массы тела происходит из-за того, что мужчины склонны больше есть и меньше заниматься спортом по мере развития брачных отношений.

Однако среди женщин аналогичной тенденции не наблюдалось.

«С возрастом мужчины подвергаются значительному риску ожирения, поэтому после свадьбы важно не „пускать себя на самотек“, а придерживаться здорового питания и регулярно заниматься спортом», — говорит один из авторов исследования в комментарии Daily Mail.