$92.04-0.5999.92-0.26
Войти в почту

Ученые выяснили, кто чаще набирает вес после свадьбы

Мужчины чаще, чем женщины, набирают вес после вступления в брак, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Economics & Human Biology.

Ученые выяснили, кто чаще набирает вес после свадьбы
© Freepik

Исследователи из Китайской академии социальных наук проанализировали данные десяти циклов опросника здоровья и питания, проводившихся с 1989 по 2015 год.

Ученые обнаружили, что после свадьбы у мужчин вероятность появления избыточного веса увеличивается на 5,2%, а ожирения — на 2,5%.

5 вещей, о которых не следует волноваться при похудении

Эксперты отметили, что скачок индекса массы тела происходит из-за того, что мужчины склонны больше есть и меньше заниматься спортом по мере развития брачных отношений.

Однако среди женщин аналогичной тенденции не наблюдалось.

«С возрастом мужчины подвергаются значительному риску ожирения, поэтому после свадьбы важно не „пускать себя на самотек“, а придерживаться здорового питания и регулярно заниматься спортом», — говорит один из авторов исследования в комментарии Daily Mail.

Ранее «Рамблер» писал о том, какие упражнения могут замедлить прогрессирование болезни Паркинсона.

Наука
Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости