Женщина отказалась от сна на 36 часов и победила депрессию

47-летняя Джейми Гантон из Великобритании "перезапустила" свои биологические часы и излечилась от депрессии. Детали истории приводит издание Daily Mail.

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Джейми столкнулась с депрессивным расстройством второй раз. Прием антидепрессантов оставил не самые приятные впечатления, поэтому, когда ей предложили принять участие в новаторском эксперименте по лечению недуга, она согласилась.

Суть исследования заключалась в следующем: добровольцев лишали сна на 36 часов, чтобы их биологические часы "перезапустились". Примечательно, что не у всех участников была диагностирована депрессия: абсолютно здоровых людей пригласили для того, чтобы выявить, как отсутствие сна влияет на работу главного органа центральной нервной системы именно пациентов с расстройством.

В результате почти половина из тех, кто страдал депрессией, испытали улучшение настроения и самочувствия в целом, в то время как остальные чувствовали себя значительно хуже.

"Мой режим сна был сильно нарушен в течение многих лет, поэтому казалось ироничным, что для излечения от депрессии я должна не спать 36 часов", – поделилась своими впечатлениями Джейми.

Она рассказала, что в последующие после бессонной ночи дни спала по 6-8 часов. Самочувствие Джейми постепенно улучшалось, она стала приходить в себя.

"Теперь я сплю около шести часов каждую ночь, чем не могла похвастаться раньше. Мне повезло, что я смогла принять участие в эксперименте".