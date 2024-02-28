Высокоинтенсивные упражнения могут не только замедлить, но и обратить вспять нейродегенерацию, спровоцированную болезнью Паркинсона. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы на Medical Xpress.

В научном эксперименте приняли участие десять пациентов с данным диагнозом. На протяжении полугода они занимались аэробикой, бегали, выполняли упражнения на пресс и не только под присмотром специалистов. После этого добровольцы прошли ряд обследований, которые должны были выявить изменения в работе мозга.

В результате оказалось, что после шести месяцев регулярного выполнения высокоинтенсивных упражнений нейроны, отвечающие за поддержание оптимального уровня дофамина (химическое вещество, которое помогает клеткам мозга сообщаться друг с другом) в организме, стали лучше работать.

"Я всегда говорю пациентам, что физические упражнения – это часть их лечения. Точно так же, как я прописываю лекарства, я назначаю упражнения", – приводятся слова Суле Тиназа, доктора медицинских наук и соавтора исследования.