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Ученые связали синусит с повышенным на 40% риском развития ревматических заболеваний

Синусит связан с повышенным на 40% риском развития ревматического заболевания, в среднем в течение 5-10 лет с момента появления первых симптомов. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы на Medical Xpress.

На 40% повышается риск развития ревматических заболеваний при синусите
© dreamstime.com

Воспаление слизистой оболочки пазух провоцирует нарушение свертываемости крови (антифосфолипидный синдром) и аутоиммунное системное поражение соединительной ткани (синдром Шегрена). В отношении других ревматических заболеваний точные данные получены не были.

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Чем чаще возникают эпизоды синусита, тем более вероятно выявление недуга. Например, у тех участников научного эксперимента, которые сообщали о семи и более эпизодах обострения, почти в пять раз чаще диагностировали системное аутоиммунное заболевание, почти в девять раз чаще – синдром Шегрена и в два раза чаще – васкулит.

Обнаруженная учеными связь объясняется двумя факторами: бактериальными патогенами и ускорением затвердевания артерий, которые характерны для синусита.

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