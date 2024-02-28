На 40% повышается риск развития ревматических заболеваний при синусите

Синусит связан с повышенным на 40% риском развития ревматического заболевания, в среднем в течение 5-10 лет с момента появления первых симптомов. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы на Medical Xpress.

Чем чаще возникают эпизоды синусита, тем более вероятно выявление недуга. Например, у тех участников научного эксперимента, которые сообщали о семи и более эпизодах обострения, почти в пять раз чаще диагностировали системное аутоиммунное заболевание, почти в девять раз чаще – синдром Шегрена и в два раза чаще – васкулит.