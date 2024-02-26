Исследование: уровень назначения антидепрессантов молодежи резко возрос

Согласно исследованию американских экспертов в области здравоохранения, число подростков и молодых людей, которым назначают антидепрессанты резко возросло со времен начала пандемии коронавируса.

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CNN отмечает, частота назначения антидепрессантов для молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет росло еще до пандемии. Но, согласно исследованию, опубликованному в журнале Pediatrics, после вспышки Covid-19 в США в марте 2020 года уровень отпуска таких лекарств вырос почти на 64% быстрее, чем обычно.

«Различия по полу — это, безусловно, то, что меня поразило больше всего», — отметил доктор Као-Пин Чуа, педиатр первичной медико-санитарной помощи и доцент кафедры педиатрии в Школе общественного здравоохранения Мичиганского университета.

По словам Чуа, среди девочек-подростков в возрасте от 12 до 17 лет частота выдачи лекарств увеличилась на 130% после марта 2020 года. Среди молодых людей женского пола в возрасте от 18 до 25 лет этот показатель вырос на 60%.

«Напротив, — добавил Чуа, — мы видим, по сути, отсутствие изменений в частоте выдачи антидепрессантов после марта 2020 года молодым мужчинам и удивительное снижение частоты выдачи антидепрессантов подросткам мужского пола».

В нескольких более ранних исследованиях оценивались изменения в уровне выдачи лекарств после пандемии на национальном уровне, но, насколько известно авторам, новое исследование является первым, посвященным подросткам и молодым людям, и включающим анализ данных после 2020 года.

«Во время пандемии я обнаружил, что прописываю антидепрессанты в дозах, которых у меня никогда раньше не было.

Я не могу передать, сколько педиатров сказали мне, что на данный момент они чувствуют себя просто врачами-психологами», — сказал Чуа, который и решил провести подобное исследование.

Кроме того, ученые отметили и другие тревожные показатели.

«Ко второму году пандемии количество обращений в неотложку по поводу плохого психического здоровья среди молодежи заметно выросло. Также мы отмечаем рост числа попыток самоубийства или намеренного нанесения себе увечий, особенно среди девочек-подростков», — отмечают авторы исследования.

При этом ученые не могут точно объяснить полученные результаты.

Среди причин увеличения депрессивных эпизодов у молодежи ученые выделяют связанные с пандемией потери близких, переход к виртуальному обучению, отсутствие привычной социальной жизни.