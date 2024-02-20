Пилатес особенно полезен гипертоникам

Кому-то пилатес все еще кажется праздным занятием. Однако ученые пришли к выводу, что он может быть полезен для тех, кто страдает от гипертонии. Об этом сообщает журнал Nature.

Гипертония относится к распространенным заболеваниям, которые увеличивают риск инвалидизации и проблем с сердечно-сосудистой системой. С этим недугом эффективно борются препараты. Однако кроме них существуют еще и физические упражнения.

Практика показывает, что наиболее эффективной борьба с гипертонией становится, если совместить медикаменты со спортом. К такому выводу пришли исследователи, изучив результаты исследований о влиянии физической активности на гипертоников. Среди последних были те, кто страдал от декомпенсированной и артериальной гипертензии. А также те, у кого нормальное давление.

Итоги показали, что пилатес наиболее эффективен в снижении систолического, диастолического и среднего артериального давления. Теперь ученые рекомендуют гипертоникам включать в курс реабилитации пилатес, причем чаще, чем аэробные упражнения.