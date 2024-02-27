Проблемы со здоровьем, о которых пациенты стесняются говорить чаще всего

Поход к врачу нельзя назвать радостным событием: зачастую он бывает дискомфортным, так как приходится рассказывать не о самых приятных состояниях своего организма и проходить обследования разного характера.

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Доктор Ниса Аслам рассказал изданию The Mirror о наиболее постыдных, по мнению пациентов, диагнозах, о которых им неловко рассказывать на приеме.

Описание симптомов, характерных для молочницы, цистита и проблем с потенцией, дается людям тяжелее всего. В условном списке также числятся запор и диарея.

"Не волнуйтесь, если вы не владеете медицинскими терминами, подходящими для описания симптомов. Скажите что-то вроде: "я испытываю болезненные ощущения при мочеиспускании" или "мне больно во время секса".

Перед посещением врача Ниса Аслам порекомендовал записать все симптомы своего состояния, значительные и, на первый взгляд, не очень, так как любые из них могут помочь в постановке верного диагноза.

"Будет плохо, если вы выйдете от специалиста, а через некоторое время подумаете: "я забыл упомянуть об этом", ведь "это" может быть ключевым симптомом.