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Врач рассказал, о каких проблемах со здоровьем пациенты стесняются говорить чаще всего

Поход к врачу нельзя назвать радостным событием: зачастую он бывает дискомфортным, так как приходится рассказывать не о самых приятных состояниях своего организма и проходить обследования разного характера.

Проблемы со здоровьем, о которых пациенты стесняются говорить чаще всего
© dreamstime.com

Доктор Ниса Аслам рассказал изданию The Mirror о наиболее постыдных, по мнению пациентов, диагнозах, о которых им неловко рассказывать на приеме.

Описание симптомов, характерных для молочницы, цистита и проблем с потенцией, дается людям тяжелее всего. В условном списке также числятся запор и диарея.

"Не волнуйтесь, если вы не владеете медицинскими терминами, подходящими для описания симптомов. Скажите что-то вроде: "я испытываю болезненные ощущения при мочеиспускании" или "мне больно во время секса".

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Перед посещением врача Ниса Аслам порекомендовал записать все симптомы своего состояния, значительные и, на первый взгляд, не очень, так как любые из них могут помочь в постановке верного диагноза.

"Будет плохо, если вы выйдете от специалиста, а через некоторое время подумаете: "я забыл упомянуть об этом", ведь "это" может быть ключевым симптомом.

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