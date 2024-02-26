Что произойдет, если не чистить зубы хотя бы раз в день

Как сообщает издание The Sun, три процента британцев признаются, что никогда не чистят зубы, а это более 1,9 миллиона человек.

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При этом доктор Рона Эскандер, стоматолог и соучредитель компании PÄRLA Toothpaste Tabs, говорит, что максимальное время, в течение которого можно не чистить зубы, составляет максимум 24 часа:

«После этого момента скапливается очень много зубного налета, а риски для здоровья полости рта увеличиваются».

По словам специалиста, чистить зубы важно и утром, и вечером, однако если ставить приоритет между этими двумя "сеансами", то важнее будет вечерняя чистка зубов, потому как во время сна выработка слюны снижается и бактерии во рту активнее размножаются.

К тому же, если нерегулярно или редко чистить зубы, то со временем они пожелтеют от еды и напитков, а на зубном камне может образовываться затвердевший зубной налет. Чтобы как можно эффективнее избавляться от зубного налета, специалист рекомендует хотя бы раз в день использовать зубную нить.

Кроме того, если вы регулярно пропускаете чистку зубов, вероятность заболевания десен в долгосрочной перспективе гораздо выше:

«Невылеченный зубной налет может вызвать гингивит, раннюю форму заболевания десен. Если его не остановить, он может перерасти в пародонтит, что приведет к потере зубов».