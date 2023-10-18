Есть не менее пяти показаний для удаления зуба мудрости, считает стоматолог-хирург Виктор Галяс.

В беседе с “ФедералПресс” он рассказал, при каких симптомах следует прибегать к помощи врача.

Зачастую зубы мудрости удаляют при болевых ощущениях и разрушении костной ткани, а также после неудачного лечения. Иногда “восьмерку” удаляют еще до того, как она вырастет. Зуб прорезается криво, поэтому не остается ничего другого, как избавиться от него как можно быстрее, уверен стоматолог.

Нередки случаи, когда “восьмерки” удаляют для того, чтобы восстановить правильный прикус. Это необходимо для освобожденя места, чтобы другие зубы могли двигаться. Однако необходимость хирургического вмешательства определяет ортодонт.

Эксперт подчеркнул, что удаленная “восьмерка” также может быть причиной неправильного прикуса. Другие зубы начинают разъезжаться, а еще зуб мудрости с другой челюсти довольно часто начинает расти вверх, в свободное пространство, из-за чего страдает прикус. Галяс отмечает, что каждый случай индивидуален: бывает и такое, что за десятки лет зубы абсолютно не двигаются.