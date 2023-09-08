Стоматолог рассказала, что нельзя делать после удаления зуба

"... то есть набрали воды или антисептический препарат в рот, подержали чуть-чуть и выплюнули. И это обязательная рекомендация к соблюдению, так как нельзя выполоскать тот сгусток крови, который сформировался на месте удаленного зуба — именно из него будет расти новая косточка", – объяснила стоматолог.