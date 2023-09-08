Стоматолог рассказала, что нельзя делать после удаления зуба

Стоматолог Мелехова рассказала, что нельзя делать после удаления зуба
После удаления зуба нельзя полоскать рот в течение 3 дней. Об этом "Аргументам и Фактам" заявила врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.
По словам специалиста, после вмешательства важно соблюдать все предписанные рекомендации. По общему правилу первые 3 дня после операции ни в коем случае нельзя полоскать рот. Вместе с тем допускается использовать ротовые ванночки, отмечает Мелехова.
"... то есть набрали воды или антисептический препарат в рот, подержали чуть-чуть и выплюнули. И это обязательная рекомендация к соблюдению, так как нельзя выполоскать тот сгусток крови, который сформировался на месте удаленного зуба — именно из него будет расти новая косточка", – объяснила стоматолог.
Помимо этого, нельзя нагревать область удаления зуба, так как в данном случае создается благоприятная среда для развития бактерий, резюмировала хирург.
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