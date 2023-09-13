Зачем людям нужны зубы мудрости
Зубы мудрости не участвуют в пережевывании пищи. Они вырастают позже других — примерно в 16-27 лет, и доставляют массу неудобств людям. Из-за них могут сместиться другие зубы, а еще они быстрее других разрушаются.
“Рамблер” разобрался, зачем нужны восьмерки.
Зубы мудрости или восьмерки — рудиментарные органы, которые вырастают у людей в возрасте 20 лет. Этот процесс часто вызывает осложнения: десна опухает, появляется боль в горле, начинает подниматься температура. На выросших зубах мудрости гораздо быстрее появляется кариес, пульпит. А стоматологи чаще всего предлагают их удалять, а не лечить.
Зубы мудрости по сути являются рудиментами, то есть органами, частично утратившими свою функцию. Много лет назад восьмерки помогали пережевывать твердую пищу, необработанное мясо. Сейчас еда стала мягче, поэтому у людей по сути не осталось необходимости в использовании зубов мудрости.
Современные функции
- Удержание других зубов.
- Опора при мостовом протезировании.
- Перенимание жевательных функций в случае потери других зубов.
Когда нужно удалять восьмерки
Зубы мудрости довольно сложно чистить, так как они расположены дальше других. Именно поэтому на них быстрее всего появляется кариес и пульпит. Но для удаления существуют определенные показания:
- Небольшой размер челюсти, где для зубов мудрости не хватает места.
- Неправильное расположение (горизонтальное, под наклоном). Восьмерки могут травмировать слизистую и спровоцировать воспаление десны.
- Поражение кариесом. Заболевание и неприятные ощущения возникают быстрее, чем на других зубах.
- Установка брекет-системы. Расположение восьмерок не позволяет установить на них выравнивающий каркас.
- Перикоронит. Это воспаление десны и скопление гноя, которое может распространиться на соседние зубы.
Если вы столкнулись с дискомфортом при пережевывании пищи или с кровоточивостью десен, то необходимо срочно обратиться к специалисту. Это нужно делать сразу после появления неприятных ощущений, чтобы своевременно решить проблему.