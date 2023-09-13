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Зачем людям нужны зубы мудрости

Зубы мудрости не участвуют в пережевывании пищи. Они вырастают позже других — примерно в 16-27 лет, и доставляют массу неудобств людям. Из-за них могут сместиться другие зубы, а еще они быстрее других разрушаются.

Зачем людям нужны зубы мудрости
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“Рамблер” разобрался, зачем нужны восьмерки.

Зубы мудрости или восьмерки — рудиментарные органы, которые вырастают у людей в возрасте 20 лет. Этот процесс часто вызывает осложнения: десна опухает, появляется боль в горле, начинает подниматься температура. На выросших зубах мудрости гораздо быстрее появляется кариес, пульпит. А стоматологи чаще всего предлагают их удалять, а не лечить.

5 интересных фактов о зубах мудрости, которые вы вряд ли знали

Зубы мудрости по сути являются рудиментами, то есть органами, частично утратившими свою функцию. Много лет назад восьмерки помогали пережевывать твердую пищу, необработанное мясо. Сейчас еда стала мягче, поэтому у людей по сути не осталось необходимости в использовании зубов мудрости.

Современные функции

  1. Удержание других зубов.
  2. Опора при мостовом протезировании.
  3. Перенимание жевательных функций в случае потери других зубов.

Когда нужно удалять восьмерки

Зубы мудрости довольно сложно чистить, так как они расположены дальше других. Именно поэтому на них быстрее всего появляется кариес и пульпит. Но для удаления существуют определенные показания:

  1. Небольшой размер челюсти, где для зубов мудрости не хватает места.
  2. Неправильное расположение (горизонтальное, под наклоном). Восьмерки могут травмировать слизистую и спровоцировать воспаление десны.
  3. Поражение кариесом. Заболевание и неприятные ощущения возникают быстрее, чем на других зубах.
  4. Установка брекет-системы. Расположение восьмерок не позволяет установить на них выравнивающий каркас.
  5. Перикоронит. Это воспаление десны и скопление гноя, которое может распространиться на соседние зубы.

Если вы столкнулись с дискомфортом при пережевывании пищи или с кровоточивостью десен, то необходимо срочно обратиться к специалисту. Это нужно делать сразу после появления неприятных ощущений, чтобы своевременно решить проблему.

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