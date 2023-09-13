Зачем людям нужны зубы мудрости

Зубы мудрости не участвуют в пережевывании пищи. Они вырастают позже других — примерно в 16-27 лет, и доставляют массу неудобств людям. Из-за них могут сместиться другие зубы, а еще они быстрее других разрушаются.

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“Рамблер” разобрался, зачем нужны восьмерки.

Зубы мудрости или восьмерки — рудиментарные органы, которые вырастают у людей в возрасте 20 лет. Этот процесс часто вызывает осложнения: десна опухает, появляется боль в горле, начинает подниматься температура. На выросших зубах мудрости гораздо быстрее появляется кариес, пульпит. А стоматологи чаще всего предлагают их удалять, а не лечить.

Зубы мудрости по сути являются рудиментами, то есть органами, частично утратившими свою функцию. Много лет назад восьмерки помогали пережевывать твердую пищу, необработанное мясо. Сейчас еда стала мягче, поэтому у людей по сути не осталось необходимости в использовании зубов мудрости.

Современные функции

Удержание других зубов. Опора при мостовом протезировании. Перенимание жевательных функций в случае потери других зубов.

Когда нужно удалять восьмерки

Зубы мудрости довольно сложно чистить, так как они расположены дальше других. Именно поэтому на них быстрее всего появляется кариес и пульпит. Но для удаления существуют определенные показания:

Небольшой размер челюсти, где для зубов мудрости не хватает места. Неправильное расположение (горизонтальное, под наклоном). Восьмерки могут травмировать слизистую и спровоцировать воспаление десны. Поражение кариесом. Заболевание и неприятные ощущения возникают быстрее, чем на других зубах. Установка брекет-системы. Расположение восьмерок не позволяет установить на них выравнивающий каркас. Перикоронит. Это воспаление десны и скопление гноя, которое может распространиться на соседние зубы.