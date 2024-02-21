У проводящих у телевизора около 5 часов в сутки может развиваться недержание

О вреде частого сидения телевизором обычно рассказывают детям и подросткам. Однако, как выяснилоcь, такой способ скоротать время опасен и для взрослых. Об этом сообщает журнал Neurourology and Urodynamics.

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В ходе исследования ученые проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания за 2011–2016 годы среди пациентов от 20 лет. Результаты показали, что те, кто проводит перед телевизором более пяти часов в день, в 48% чаще сталкивались с никтурией, то есть потребностью мочеиспускания ночью, чем те, кто тратил на телевизор менее часа.

Эксперты отмечают, что речь идет не только о просмотре телевизора, но и о взаимодействии с экраном как таковым. В том числе это может быть монитор компьютера.

Чтобы избежать никтурии, специалисты рекомендуют научиться правильнее распоряжаться своим временем.