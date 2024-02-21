Названы регионы России, где меньше всего придерживаются ЗОЖ

В России в минувшем году принципов здорового образа жизни придерживались 11 млн человек. Число адептов ЗОЖ выросло по сравнению с предыдущим годом на 27,6%. Такие данные опубликовала консалтинговая компания FinExpertiza.

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Отмечается, что серьёзнее следить за своим здоровьем стали жители 57 регионов. Больше всего число приверженцев ЗОЖ выросло в Ханты-Мансийском автономном округе и Ивановской области — в 19 и 18 раз соответственно. Далее следуют Тыва (в 8,5 раза), Ненецкий автономный округ (в 7 раз) и Чувашия (4,5 раза).

Между тем с 2022 по 2023 год резко сократилось количество приверженцев здорового образа жизни в Еврейской автономной области (на 87,1%), Белгородской области (на 70,7%) и Адыгее (на 70,2%).