От скорости метаболических процессов зависит не только наш внешний вид, но и самочувствие. Диетолог и фитнес-тренер Симран Хосла рассказал изданию Indian Express, какие факторы замедляют процесс обмена веществ в организме.

Во-первых, речь идет о недостаточном пребывании на солнце. Солнечный свет необходим для насыщения организма витамином D, который играет немаловажную роль в метаболической функции. Кроме того, дефицит полезного микроэлемента может спровоцировать нарушение циркадных ритмов организма и, соответственно, сказаться на выработке мелатонина и серотонина, отвечающих в том числе за жировой обмен.

Во-вторых, на скорости метаболических процессов сказывается качество и продолжительность сна. Если человек плохо и мало спит, ему хочется чаще и больше есть: это происходит из-за сбоя в выработке гормонов под названием лептин и грелин. С инсулином и кортизолом та же проблема.

Нельзя не упомянуть и неправильное питание. Содержащие рафинированный сахар, вредные жиры и искусственные добавки обработанные продукты наносят ущерб метаболизму, обращает внимание специалист. Эти пустые калории, по его словам, повышают уровень сахара в крови, что со временем приводит к резистентности к инсулину и метаболической дисфункции.