5 вещей, о которых не следует волноваться при похудении

Путь к красивой фигуре тернист и часто сопровождается стрессом. Однако эксперты считают, что в этом деле есть вещи, по поводу которых не стоит переживать. Об этом сообщает Indianexpress.

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Диетолог и фитнес-тренер Симран Хосла назвала 5 вещей, о которых не следует волноваться в период коррекции фигуры.

Вес

Число на весах не всегда показывает то, насколько эффективны ваши методы похудения. Прибавка в весе может возникнуть из-за задержки воды, гормональных изменений или набора мышечной массы. Эксперт рекомендует сосредоточиться на запасе сил.

Консультации по питанию

Симран Хосла не советует следовать всему, что пишут в сети, особенно, когда это касается питания. Прислушивайтесь к своему телу и вкусовым предпочтениям.

Суточные колебания веса

Ежедневные колебания веса принято считать нормальным явлением. Эффективность выбранного метода коррекции веса следует оценивать, смотря на недельные данные.

Провалы

Даже если вы отошли от плана или совершили ошибку, не стоит печалиться. Просто двигайтесь дальше.

Сравнение с другими

Симран Хосла рекомендует не сравнивать свои результаты похудения с чужими. Все крайне индивидуально, поэтому сосредоточьтесь на своих данных и ощущениях. Больше внимания уделяйте сбалансированному питанию и физическим нагрузкам.