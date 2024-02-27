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5 вещей, о которых не следует волноваться при похудении

Путь к красивой фигуре тернист и часто сопровождается стрессом. Однако эксперты считают, что в этом деле есть вещи, по поводу которых не стоит переживать. Об этом сообщает Indianexpress.

5 вещей, о которых не следует волноваться при похудении
© Unsplash.com

Диетолог и фитнес-тренер Симран Хосла назвала 5 вещей, о которых не следует волноваться в период коррекции фигуры.

Вес

Число на весах не всегда показывает то, насколько эффективны ваши методы похудения. Прибавка в весе может возникнуть из-за задержки воды, гормональных изменений или набора мышечной массы. Эксперт рекомендует сосредоточиться на запасе сил.

Консультации по питанию

Симран Хосла не советует следовать всему, что пишут в сети, особенно, когда это касается питания. Прислушивайтесь к своему телу и вкусовым предпочтениям.

Суточные колебания веса

Ежедневные колебания веса принято считать нормальным явлением. Эффективность выбранного метода коррекции веса следует оценивать, смотря на недельные данные.

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Провалы

Даже если вы отошли от плана или совершили ошибку, не стоит печалиться. Просто двигайтесь дальше.

Сравнение с другими

Симран Хосла рекомендует не сравнивать свои результаты похудения с чужими. Все крайне индивидуально, поэтому сосредоточьтесь на своих данных и ощущениях. Больше внимания уделяйте сбалансированному питанию и физическим нагрузкам.

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