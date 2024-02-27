Названы худшие привычки, которые приводят к жиру на животе

Пытаетесь избавиться от жира на животе? Возможно, в его появлении виноваты ваши ежедневные привычки.

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Употребление пищи при работе за компьютером или во время просмотра кино. В ходе одного исследования выяснилось, что люди, которые ели во время просмотра телевизора или на прогулке, потребляли в пять раз больше килокалорий, чем те, кто не отвлекался от приёма пищи. Когда вы не концентрируетесь на еде, ваш мозг не может быстро сообщать желудку, что вы сыты.

Нехватка белка. Из-за этого вы можете потерять мышечную массу, что приведёт к замедлению обмена веществ и затруднению потери жира на животе. К тому же белок хорошо насыщает.

Недостаток воды. Исследования демонстрируют, что мы часто путаем жажду с голодом.

Чрезмерное потребление килокалорий, даже из здоровой пищи. Например, авокадо, орехи, семена богаты антиоксидантами, питательными веществами, полезными для сердца ненасыщенными жирами, но также высококалорийны.

Пропуск еды. Регулярно пропускать завтрак опасно, поскольку вы будете во время остальных приёмов пищи есть больше.

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Недостаток сна. Обзор 2022 года показал, что недостаток сна нарушает выработку гормонов голода в организме, повышает аппетит и тягу к вредной пище.

Употребление слишком большого количества алкоголя. В спиртном содержится много пустых калорий (семь ккал на 1 г).

Игнорирование NEAT. NEAT — это термогенез активности без упражнений, то есть количество калорий, сжигаемых в результате повседневной деятельности, помимо занятий спортом.

Пренебрежение силовыми тренировками. Такие виды упражнений играют решающую роль в наращивании мышечной массы, что может повысить скорость метаболизма и позволит сжигать больше калорий в состоянии покоя.