Диетолог рассказала, как правильно худеть и не набирать вес снова

Мотивация сбросить вес и сбалансированное питание помогут снова не набрать лишние килограммы, заявила NEWS.ru диетолог,-нутрициолог Ирина Писарева. Она посоветовала не придерживаться определенной диеты, а подходить к вопросу потребления пищи рационально.

Если у человека не будет мотивации сбросить вес, он может сколько угодно сидеть на различных диетах и мучить себя голодом, постепенно лишний вес все равно будет возвращаться. Вместо определенный диеты советую соблюдать принципы рационального и сбалансированного питания: умеренность, разнообразие, режим приема пищи, — заявила Писарева.

Она отметила, что дефицит калорий обеспечит эффективный сброс веса. Врач подчеркнула, что для изменения пищевых привычек нужно не только работать с диетологом и нутрициологом, но и не забывать о психологической составляющей. Кроме того, держать форму поможет физическая активность, но основным фактором остается правильное питание, заключила Писарева.