Можно ли потолстеть от чая, объяснила диетолог

Чай любим во многих странах не меньше, чем кофе. Бывает, люди пьют его вместо простой воды. На фоне этого у диетующихся возник вопрос: насколько безопасно пить чай в процессе похудения? Нельзя ли потолстеть из-за любимого напитка? Ответ на этот вопрос дали в издании Indianexpress.

Диетолог Лима Махаджан поставила точку в вопросе влияния чая на вес. По мнению эксперта, ключевую роль в этом играет то, с чем именно вы пьете чай. А именно: сколько молока и сахара добавляете в свой напиток.

По словам специалиста, в одной чашке чая, в зависимости от жирности молока содержится от 33 до 66 калорий. Обезжиренное молоко снижает калорийность напитка вдвое. Также медик призывает контролировать граммовку добавляемого в кружку чая сахара.

«В 1 чайной ложке сахара всего 19 калорий, а в 1 столовой ложке — 48 калорий. Хотя разница в 20 калорий на чашку может показаться незначительной, имейте в виду дополнительные пустые калории из каждой чайной ложки сахара», — предупредил Махаджан.

Эксперт напомнил, что норма добавляемого в чай сахара в день составляет 10 граммов. Также важно учитывать, какую еду едите, когда пьете чай. Ее калории также идут в счет потребляемой энергии за день.

Как правильно пить чай, чтобы не набрать вес Пейте не больше двух чашек чая в день;

Не сочетайте чай с какой-либо едой;

При проблемах с засыпанием избегайте чай перед сном;

Не пейте чай натощак, чтобы избежать повышенной кислотности;

За 30 минут и после чая или кофе пейте воду, чтобы предотвратить проблемы с пищеварением.