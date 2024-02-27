Диетолог рассказала, кому вредно есть кашу на завтрак
Врач-диетолог Оксана Михалева выделила три группы людей, которым не стоит есть кашу на завтрак. об этом пишет РИАМО.
Первая — с непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок.
Вторая — с непереносимостью глютена, белка некоторых злаковых.
Третья — люди с избыточной массой тела и ожирением, которым предпочтительнее употреблять белковые продукты со сложными углеводами.
Каши рекомендовано готовить из цельнозерновой крупы или таких, которые нужно долго варить — они более полезны из-за большего содержания клетчатки и витаминов.