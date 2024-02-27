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Диетолог рассказала, кому вредно есть кашу на завтрак

Врач-диетолог Оксана Михалева выделила три группы людей, которым не стоит есть кашу на завтрак. об этом пишет РИАМО.

Диетолог рассказала, кому вредно есть кашу на завтрак
© globallookpress

Первая — с непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок.

Вторая — с непереносимостью глютена, белка некоторых злаковых.

Третья — люди с избыточной массой тела и ожирением, которым предпочтительнее употреблять белковые продукты со сложными углеводами.

Каши рекомендовано готовить из цельнозерновой крупы или таких, которые нужно долго варить — они более полезны из-за большего содержания клетчатки и витаминов.

ЗОЖ