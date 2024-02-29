Ученые обнаружили, что резистентный крахмал помогает снизить вес

Диета, основанная на резистентном крахмале, способствует благоприятному составу микробиома кишечника у людей с ожирением. Это приводит к снижению веса и измеримым положительным результатам для здоровья, таким как улучшение чувствительности к инсулину.

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Такие выводы сделала команда ученых под руководством профессора Вэйпин Цзя из Шанхайского университета Цзяо Тонг. Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism.

Метаболические заболевания, такие как диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания — растущая глобальная проблема. Точно известно, что пациенты с такими диагнозами, снижая вес, уменьшают негативные последствия этих заболеваний.

Исследования показали, что определенные продукты, которые способны изменять микробиоту кишечника, могут принести пользу метаболизму и общему состоянию здоровья.

По словам ученых, заметный эффект показали продукты, содержащие резистентный крахмал — пищевые волокна, содержащиеся в цельнозерновых продуктах и бобовых.

«В ходе исследования мы провели клиническое исследование с участием людей с избыточным весом и ожирением. На протяжении всего исследования всем участникам давали трехразовое питание с использованием одинаковой диеты с добавлением резистентного крахмала в форме порошка, растворенного в воде.



Используя аналитические методы , мы смогли показать, что состав и метаболическая активность кишечного микробиома участников исследования изменились в лучшую сторону», — объясняют авторы исследования.

Кроме того, исследователи наблюдали значительную потерю веса и улучшение чувствительности клеток к инсулину после соблюдения диеты, богатой резистентным крахмалом.

Такие результаты помогут ученым найти новые способы лечения ожирения и последствий связанных с ним с помощью резистентного крахмала.