Ученые предложили новый способ лечить ожирение у детей

Новый метод лечения ожирения у детей разработали ученые Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского. В его основе технология электромагнитных воздействий на регуляторные процессы головного мозга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Russian Open Medical Journal.

Специалисты провели исследование и выяснили, что в результате транскраниальной магнитотерапии (ТкМТ) в сочетании с транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) у мальчиков с ожирением нормализовало уровень гормонов. Те, которые были в избытке, снизились, а пониженные (тестостерон, β-эндорфин), наоборот, повысились. А в результате у детей снизился аппетит и масса тела.