Эндокринолог назвала неочевидную причину детского ожирения

Эндокринолог Юлия Бурмицкая в интервью "Газете.Ru" рассказала о неочевидной причине детского ожирения.

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Бурмицкая отметила, что лишний вес у ребенка нередко возникает из-за пищевых привычек родителей. По словам врача, если до зачатия, а также во время беременности и лактации мать употребляла слишком много жиров, это может привести к развитию ожирения у чада.

Кроме того, медик рассказала о том, что неправильное питание и лишний вес отца к моменту зачатия также могут отразиться на весе детей в будущем.

Как правило, детское ожирение развивается после пяти лет или в период полового созревания. Бурмицкая предупредила о том, что ожирение, полученное в раннем возрасте, может привести к циррозу, диабету, бесплодию и инфаркту во взрослом возрасте.

При этом около 98% случаев детского ожирения связаны с высокой калорийностью пищи, низким уровнем физической активности и генетикой.