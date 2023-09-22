ЗОЖ-принципы, которые больше вредят здоровью, чем помогают

Некоторые принципы здорового питания так прочно осели в нашем сознании, что мы совсем не подвергаем их сомнению.

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А между тем какие-то из этих принципов не идут на пользу здоровью, а, напротив, лишь вредят нам.

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Подробнее о ЗОЖ-правилах, которые давно устарели, читайте в материале "Рамблера".

Есть овсянку на завтрак

С самого детства нам твердят о том, как важно есть на завтрак кашу. Считается, что особенной пользой отличается овсянка. В целом, это действительно так, однако есть овсянку каждое утро – плохая идея. Дело в том, что в овсе содержатся фитаты, которые препятствуют усвоению кальция. Это может быть особенно опасно после 40 лет, когда этого вещества в организм поступает и без того в разы меньше. Чтобы компенсировать дефицит кальция, не забывайте употреблять молочные продукты.

Бегать

Многие люди, занимаясь спортом, отдают предпочтение бегу. Это отличная кардионагрузка, но ее просто необходимо чередовать с другой физической активностью: например, с силовыми упражнениями. По данным исследований, которые провели кардиологи из Пенсильвании, люди, которые вели малоактивный образ жизни, но при этом пробегали марафоны, жили меньше, чем те, кто занимался умеренными спортивными нагрузками.

Чтобы бег приносил пользу, а не вред, важно чередовать его с другим спортом.

Есть много свежих овощей

Казалось бы, как могут навредить овощи? Ведь это кладезь витаминов и, очевидно, что они куда полезнее фастфуда. Это действительно так, но вместе с тем в сырых овощах много клетчатки, которая может навредить пищеварению. В частности, переизбыток клетчатки нередко провоцирует запоры, раздражение кишечника и вздутие живота.

Вдобавок к этому многие витамины, которыми богаты овощи, куда лучше усваиваются в обработанном виде.

Употреблять только растительное молоко