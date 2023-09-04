Эксперт рассказал, почему вредно компенсировать недосып на выходных

Иногда возможность отоспаться на выходных после тяжелой рабочей недели кажется крайне заманчивой. Однако на самом деле так делать не стоит, рассказал изданию Daily Mail профессор циркадной нейробиологии из Наффилдской лаборатории офтальмологии Рассел Фостер.

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Про словам специалиста, наверстывание упущенных часов не может восстановить когнитивные способности до желаемой нормы. То есть не стоит ожидать в таком случае полноценного восстановления организма и восполнения недельного дефицита сна.

Подобная привычка не только не несет пользы, но и может навредить. Как объяснил Фостер, если 5 дней в неделю придерживаться определенного графика бодрствования и сна, а по выходным кардинально его менять, то есть риск сбить биологические часы. Это чревато нарушением оптимальной работы органов, что в долгосрочной перспективе грозит развитием различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

В заключение эксперт рекомендовал не отклоняться от привычного режима даже по выходным.